Анчелотти: «Еще один год с Бензема помог Винисиусу. Он как вишенка на торте»

Анчелотти рассказал в чем прибавил Винисиус в этом году

Главный тренер «Реала» Карло Анлелотти рассказал о прогрессе нападающего Винисиуса Жуниора по сравнению с прошлым сезоном.

«Единственное, в чем я помог Винисиуса — это в уверенности, в которой он нуждался. Он не играл в стартовом составе после каникул, а потом играл постоянно. В чем он стал лучше, так это в эффективности перед воротами, в остальном он не изменился. Еще один год с Бензема помог Винисиусу. Я счастлив, потому что он добавил вишенку на торт. Он провел фантастический сезон и финал», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 49 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. В текущем сезоне 21-летний бразилец забил 22 гола и отдал 20 результативных передач в 52 матчах.

Форвард забил единственный гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).