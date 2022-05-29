Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:23

Анчелотти: «Еще один год с Бензема помог Винисиусу. Он как вишенка на торте»

Анчелотти рассказал в чем прибавил Винисиус в этом году
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анлелотти рассказал о прогрессе нападающего Винисиуса Жуниора по сравнению с прошлым сезоном.

«Единственное, в чем я помог Винисиуса — это в уверенности, в которой он нуждался. Он не играл в стартовом составе после каникул, а потом играл постоянно. В чем он стал лучше, так это в эффективности перед воротами, в остальном он не изменился. Еще один год с Бензема помог Винисиусу. Я счастлив, потому что он добавил вишенку на торт. Он провел фантастический сезон и финал», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 49 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. В текущем сезоне 21-летний бразилец забил 22 гола и отдал 20 результативных передач в 52 матчах.

Форвард забил единственный гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соловьев: «УЕФА зря перенесли финал Лиги чемпионов. В Санкт-Петербурге все было бы нормально»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости