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Анчелотти стал первым тренером, игравшим в пяти финалах Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, игравшим в пяти финалах Лиги чемпионов.

За ним в списке идут Алекс Фергюсон, Марчелло Липпи и Юрген Клопп, у которых по четыре выхода в финал.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов (общий счет 6:5). В финале турнира «сливочные» сыграют с «Ливерпулем».

В этом сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и стал единственным тренером, который выигрывал пять европейских чемпионатов.

Карло Анчелотти
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