Анчелотти о составе на финал ЛЧ: «Я не собираюсь говорить вам, я даже не сказал игрокам»

Анчелотти не ответил на вопрос о составе «Реала» на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» намерен привнести в игру интенсивность, это одно из качеств этой команды. В конце концов, все сводится к тому, кто лучше сможет продемонстрировать свои сильные стороны. У каждой игры есть своя история, своя стратегия. Состав? Я не собираюсь говорить вам, я даже не сказал игрокам», — приводит слова Анчелотти RMC Sport.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).