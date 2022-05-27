Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:20

Анчелотти о составе на финал ЛЧ: «Я не собираюсь говорить вам, я даже не сказал игрокам»

Анчелотти не ответил на вопрос о составе «Реала» на финал Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» намерен привнести в игру интенсивность, это одно из качеств этой команды. В конце концов, все сводится к тому, кто лучше сможет продемонстрировать свои сильные стороны. У каждой игры есть своя история, своя стратегия. Состав? Я не собираюсь говорить вам, я даже не сказал игрокам», — приводит слова Анчелотти RMC Sport.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/liverpool-real-madrid-l-avant-match-en-direct-les-infos-sur-la-finale-de-la-ligue-des-champions_LN-202205270295.html#article_111610
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Главный герой «Реала» — преступник. Как Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео
«Ливерпуль» — «Реал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов
Александер-Арнольд — о дуэли против Винисиуса в финале ЛЧ: «Он выдающийся игрок, что и доказал в этом году»
Клопп: «С Фабиньо все в порядке. Тьяго тренировался в общей группе»
«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
Гладилин заявил, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» не стоит ждать зрелищной игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Реал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости