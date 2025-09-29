Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

29 сентября, 16:15

Алонсо — о матче «Реала» с «Кайратом»: «Мы хотим победить, и не имеет значения, кто наш соперник и где проходит игра»

Алина Савинова

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями в преддверии матча против «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов. Он считает, что казахстанская команда умеет навязывать борьбу.

«Это матч Лиги чемпионов. Мы хотим победить, и не имеет значения, кто наш соперник и где проходит матч. Важно хорошо начать игру. Мы уже победили в 1-м туре дома и хотим набрать очки на выезде. Мы посмотрели матчи «Кайрата» против «Селтика» и «Спортинга». У них есть хорошо сформированный костяк. Они умеют хорошо комбинировать, играют вертикально. Они способны хорошо бороться», — цитирует Алонсо As.

При этом специалист отметил, что «Реал» на данный момент находится на этапе строительства.

«Не знаю, сколько это продлится. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два шага назад. Мы будем совершенствоваться», — добавил он.

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
Хаби Алонсо
Читайте также
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Тренер «Монако» Хюттер: «Победа над «Манчестер Сити» возможна. Хотим показать свою лучшую игру в сезоне»
Ямаль перед матчем «Барселона» — «ПСЖ»: «Я вернулся»
Гвардиола — о матче с «Монако»: «Надеюсь, сможем считать их намерения на поле»
Кейн — о победе над «Пафосом»: «В прошлом году нам тяжело давались игры на выезде»
Каррагер — о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая»: «Я не увидел игры топ-клуба»
«Вильярреал» — «Ювентус»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-спринтер

    Королевскому клубу еще повезло, что в Алма-Ате нет футбольного стадиона на высоте спорт.комплекса "Медео". Команда "Динамо" из столицы Казахской ССР в чемпионате СССР по хоккею с мячом всех своих принципиальных соперников, в соответствии с турнирным положением, принимала на высокогорном катке. Остальные домашние матчи "Динамо" играло на стадионе "Динамо", который находится в городе, и расположен примерно на 800 метров ниже, чем "Медео". Во вторых таймах матчей на высокогорье соперники динамовцев, неминуемо, физиологически проседали из-за недостатка привычного уровня кислорода, и хозяева поля дожимали самых неуступчивых и мастеровитых соперников. Под такую раздачу попадали и "Динамо" Москва, и СКА Свердловск, и СКА Хабаровск, и Волга" Ульяновск, и "Зоркий" Красногорск .. Реал бы во втором тайме вообще бы еле ноги таскал. Жаль, что в Алма-Ате нет футбольного стадиона на высоте легендарного катка, который по праву именовался кузницей рекордов конькобежного спорта..

    29.09.2025

    • «Кайрат» — «Реал»: дата и время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

    Полузащитник «Реала» Вальверде назвал невероятной встречу с болельщиками в Казахстане

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости