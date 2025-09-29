Алонсо — о матче «Реала» с «Кайратом»: «Мы хотим победить, и не имеет значения, кто наш соперник и где проходит игра»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями в преддверии матча против «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов. Он считает, что казахстанская команда умеет навязывать борьбу.

«Это матч Лиги чемпионов. Мы хотим победить, и не имеет значения, кто наш соперник и где проходит матч. Важно хорошо начать игру. Мы уже победили в 1-м туре дома и хотим набрать очки на выезде. Мы посмотрели матчи «Кайрата» против «Селтика» и «Спортинга». У них есть хорошо сформированный костяк. Они умеют хорошо комбинировать, играют вертикально. Они способны хорошо бороться», — цитирует Алонсо As.

При этом специалист отметил, что «Реал» на данный момент находится на этапе строительства.

«Не знаю, сколько это продлится. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два шага назад. Мы будем совершенствоваться», — добавил он.

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.