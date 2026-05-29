Энрике о финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»: «Уверенность «ПСЖ» — в том, что мы действующие чемпионы»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о мотивации и причинах уверенности команды в преддверии финала Лиги чемпионов-2025/26 с «Арсеналом».

Решающий матч пройдет в субботу, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

«Нет большей мотивации, чем играть в финале Лиги чемпионов. Все остальное — просто шум. Завтра увидим, кто лучше и кто заслужит право поднять трофей. Наша уверенность основывается на двух факторах: мы действующие чемпионы, мы выдержали один из самых сложных графиков среди всех команд за два последних года. Из-за него мы теряли игроков, теряли очки, но в то же время становились сильнее», — приводит AS слова Энрике.

В сезоне-2024/25 парижане стали победителями Лиги чемпионов. В финале команда разгромила «Интер» со счетом 5:0.

