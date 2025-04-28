Футбол
28 апреля, 20:27

Главный тренер «ПСЖ» Энрике: «Арсенал» — одна из лучших команд в Европе, как и мы»

Алина Савинова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сравнил свою команду с «Арсеналом» в преддверии полуфинала Лиги чемпионов.

«Арсенал» похож на «ПСЖ». Это команда, способная атаковать и защищаться коллективно, у нее есть игроки топ-уровня, как и у нас, но она не зависит от них. Является ли «Арсенал» лучшей командой, с которой мы играли? Я не знаю, трудно сказать. В любом случае это одна из лучших команд в Европе, это точно, как и мы», — приводит RMC Sport слова Энрике.

Он отметил, что цель, которую «парижане» ставят перед собой, труднодостижима, однако его команда полна энтузиазма.

«Цель состоит в том, чтобы сделать еще один шаг, преодолев ту стадию турнира, которой мы уже достигли в прошлом году. Цель труднодостижима. Однако это давление не душит нас, мы амбициозны. Когда мы говорим, что хотим творить историю, мы имеем в виду то, чего никто до нас не делал», — добавил специалист.

Первый матч «ПСЖ» и «Арсенала» состоится в Лондоне во вторник, 29 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В четвертьфинале турнира «парижане» обыграли «Астон Виллу» (5-4 по сумме двух встреч), а «канониры» прошли «Реал» (5-1).

