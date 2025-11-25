Энрике — о матче с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов: «ПСЖ» готов доминировать и одержать победу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о настрое команды на матч против «Тоттенхэма» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, вспомнив игру против «шпор» в Суперкубке УЕФА.

13 августа «ПСЖ» победил «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок. Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

«Тоттенхэм» отлично начал сезон и до сих пор не проиграл в Лиге чемпионов. Они являются сильной командой. Суперкубок? Это был первый матч сезона, игра в среду будет другой. Это хорошее воспоминание, потому что все закончилось в нашу пользу, плохие воспоминания навевают только первые 60 минут. Мы готовы доминировать и выиграть матч. Будет сложно, но мы будем играть на «Парк де Пренс» и надеемся провести отличную игру перед нашими болельщиками», — приводит пресс-служба «ПСЖ» слова Энрике.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.