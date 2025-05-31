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31 мая 2025, 19:20

Главный тренер «ПСЖ» Энрике: «Мы подготовили все возможные варианты, как затруднить «Интеру» игру»

Алина Савинова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что станет ключевым моментом в финале Лиги чемпионов. В решающем матче парижане сыграют против «Интера».

«Нам повезло, что мы можем сыграть в самом важном матче, в котором только может участвовать клубная команда. Нам предстоит встреча с очень сильным соперником, и мы должны наслаждаться этим моментом. Мы знаем, что «Интер» тоже хорошо прессингует, поэтому мы подготовили все возможные варианты, как затруднить им игру. У нас есть свой стиль, у них — свой, и я считаю, что ключевым моментом станет способность адаптироваться к ходу игры и иметь запасные планы», — приводит Sky Sport Italia слова Энрике.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится в субботу, 31 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира парижане по сумме двух матчей обыграли «Арсенал» со счетом 3-1, а клуб из Милана победил «Барселону» (7-6).

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Луис Энрике (тренер)
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