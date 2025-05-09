Футбол
9 мая, 16:46

Энрике: «Если какая-то команда и заслуживает победы в Лиге чемпионов после столь долгого ожидания, то это «ПСЖ»

Алина Савинова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что клуб заслуживает победы в Лиге чемпионов.

В полуфинале турнира парижане по сумме двух встреч обыграли «Арсенал» (3-1) и вышли в финальную стадию.

«Если какая-то команда и заслуживает победы после столь долгого ожидания, то это «ПСЖ». Я знаю, что клуб основан в год моего рождения. Будем надеяться, что эта связь подтвердится и мы сможем выиграть Лигу чемпионов! Мы постараемся стать первыми. Когда наступают праздники, нет ничего прекраснее, чем что-то подарить людям благодаря нашей работе. Мы постараемся сделать это вишенкой на торте. Команда и болельщики заслуживают этого», — цитирует Энрике пресс-служба «ПСЖ».

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера». Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.

Энрике возглавляет французскую команду с 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции и Суперкубка страны, а также один раз выиграл Кубок Франции.

  • arno11

    Как я уже писал выше, противника равного Барселоне калибра Париж тоже устранил с пути. Ну, я не отрицаю, что в финале сойдутся два достойных противника. Просто один мне симпатичнее другого.

    10.05.2025

  • Romanovraz

    ПСЖ спасибо за то,что их арабо-нубийцы отправили коллег "Венгеровцев" по-привычному маршруту - фанеры - на сей раз над Парижем. Но в финале буду переживать за Интер, ибо выбивание красно-синей "извините, я плохо различаю цвет гранатов" Барсы, это даже ещё более достойное дело.

    09.05.2025

  • arno11

    Надеюсь Париж победит. В целом Интер не плох, но он не проходит соперников так легко как Пари Сен Жермен. Только против Ливерпуля возникли проблемы, но это был сам Ливерпуль.

    09.05.2025

