Главный тренер "Порту" пропустит первый матч с "Краснодаром" из-за дисквалификации

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау не сможет принять участие в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" из-за дисквалификации, сообщает O Jogo.

Причиной отстранения стал выход команды на второй четвертьфинальный матч ЛЧ прошлого сезона против "Ливерпуля" с опозданием. В таком случае ответственность несет главный тренер, которого на скамейке запасных заменит помощник Виктор Бруно.

Первый матч команда состоится в России завтра, 7 августа.

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