Главный тренер «Олимпиакоса»: «У команд равные шансы на выход в групповой раунд»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педро Мартинс оценил силу «Краснодара» в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» — сильный коллектив, который играет за счет быстрых переходов из обороны в атаку, — приводит слова португальского специалиста ТАСС. — При этом играет достаточно результативно. «Краснодар» доказал, что может справиться с любым соперником. Даже после домашнего поражения «Краснодара» в первом матче с «Порту» я не считал, что португальский клуб обеспечил себе выход в раунд плей-офф.

«Краснодар», как и предыдущие наши соперники, борется за лидерство в чемпионате России. Но российская команда, конечно, выше их классом. Да, «Краснодар» ранее не выступал в Лиге чемпионов, но я считаю, что в нашем противостоянии это не будет иметь значения. Считаю, что у команд равные шансы на выход в групповой раунд».

Встреча «Олимпиакос» — «Краснодар» пройдет 21 августа в Греции, начало — 22:00 по московскому времени.