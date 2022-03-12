Тренер «Нанта»: «Если бы «ПСЖ» уважал «Реал», то выиграл бы со счетом 3:0. Они проиграли команде, которая гораздо слабее»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если бы «ПСЖ» уважал «Реал», то выиграл бы со счетом 3:0, — приводит слова Комбуаре GFFN. — Если бы «ПСЖ» сыграли эту игру десять раз, то проиграли бы лишь одну из них. И это была та самая встреча. Они проиграли команде, которая гораздо слабее».

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу». По итогам двух игр «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил свое выступление в турнире.