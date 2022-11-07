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Сегодня, 17:07

Пиоли: «В плей-офф Лиги чемпионов не может быть легких соперников»

Мария Гусева
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Красно-черные сыграют против «Тоттенхэма».

«Нас ждет сложный матч против сильного соперника под руководством отличного тренера, который хорошо нас знает. В плей-офф не может быть легких соперников. Мы будем делать все возможное. В матче с «Тоттенхэмом» постараемся сыграть уверенно и показать все свои лучшие качества. Конте отличный тренер, который много выигрывал. Он дает идентичность и отличный менталитет своей команде», — цитирует Tutto Mercato Пиоли.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
Стефано Пиоли
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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