Фонсека: «Милан» начал хорошо, но затем пропустил два гола с угловых, которые изменили ход игры»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали хорошо, но затем пропустили два гола с угловых, которые изменили ход игры. В таких матчах нельзя допускать ошибок. Я не думаю, что нам не хватало правильного настроя. Я считаю, что мы начали хорошо, но потом команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые являются решающими против такой команды, как «Ливерпуль». Я должен сказать, что «Ливерпуль» был лучше.

Когда все идет хорошо, у команды есть энтузиазм. Но когда возникают проблемы, команде не хватает смелости играть в том же духе», — приводит слова тренера УЕФА.

«Милан» следующий матч в Лиге чемпионов проведет 1 октября. Команда на выезде сыграет с «Байером».