Рангник: «Победа над «Атлетико» должна принести уверенность игрокам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Нужно быть реалистичными, — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — Чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов нужно показать, что мы этого достойны. Победа над «Атлетико» должна принести уверенность игрокам «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, что случится после этого».

По словам тренера, нельзя говорить, что «Манчестер Юнайтед» должен всегда играть в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я могу назвать еще несколько европейских клубов, к которым тоже можно применить такую формулировку, а некоторые из них даже не играют в высшем дивизионе. Только в Германии я могу назвать четыре таких клуба», — сказал он.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико» состоится завтра, 23 февраля. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.