Гвардиола — о выходе «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Наша судьба оказалась в руках других команд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:0) в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов, которая позволила команде напрямую выйти в 1/8 финала.

«[Попасть в топ-8] было нашей главной целью, учитывая, что все было очень плотно. У нас было много шансов забить больше голов. Мы не смогли ими воспользоваться, и в итоге наша судьба оказалась в руках других команд. Мы вернемся и попытаемся прибавить», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

Тренер также дал оценку качеству игры своей команды в двух таймах.

«Я думаю, что первый тайм был намного лучше, чем второй. Во втором тайме мы показали не лучшую игру. Двигаемся дальше», — добавил он.

«Манчестер Сити» набрал 16 очков и занял восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, обеспечив себе прямую путевку в стадию плей-офф.