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29 января, 06:22

Гвардиола — о выходе «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Наша судьба оказалась в руках других команд»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:0) в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов, которая позволила команде напрямую выйти в 1/8 финала.

«[Попасть в топ-8] было нашей главной целью, учитывая, что все было очень плотно. У нас было много шансов забить больше голов. Мы не смогли ими воспользоваться, и в итоге наша судьба оказалась в руках других команд. Мы вернемся и попытаемся прибавить», — приводит ВВС слова Гвардиолы.

Тренер также дал оценку качеству игры своей команды в двух таймах.

«Я думаю, что первый тайм был намного лучше, чем второй. Во втором тайме мы показали не лучшую игру. Двигаемся дальше», — добавил он.

«Манчестер Сити» набрал 16 очков и занял восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, обеспечив себе прямую путевку в стадию плей-офф.

Онлайн трансляция матчей решающего, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов 28&nbsp;января 2026 года.Лига чемпионов: «Барселона» и «Ман Сити» — в топ-8, «Реал» и «ПСЖ», «Карабах» и «Буде-Глимт» — в стыковом раунде
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Галатасарай

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Хосеп Гвардиола
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