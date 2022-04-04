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Гвардиола о матче с «Атлетико»: «Завтра увидите новую тактику, будем играть с 12 футболистами!»

Гвардиола заявил, что в матче ЛЧ «Сити» — «Атлетико» будет новая тактика игры
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«На этой стадии каждый соперник труден. У каждой команды своя манера игры. Ты должен адаптироваться и приспосабливаться. Перед матчами Лиги чемпионов я всегда слишком много размышляю. Завтра вы увидите на поле новую тактику.

Я слишком много размышляю, наверное, поэтому у меня хорошие результаты на этом турнире. Было бы скучно, если бы я всегда играл одинаково. Сегодня я вдохновился и собираюсь завтра показать невероятную тактику. Завтра мы будем играть с 12 игроками!" - приводит слова Гвардиолы BBС.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» пройдет завтра, 5 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60979054
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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