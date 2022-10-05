Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

5 октября 2022, 11:40

Гвардиола: «Копенгаген» — хорошая команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч с «Копенгагеном» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел матчи «Копенгагена» вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный поединок. Если в трех матчах возьмем девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы», — приводит слова Гвардиолы сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 (мск).

Английский клуб занимает первое место в группе G, набрав 6 очков в 2 матчах. Датская команда находится на третьей позиции (1 очко).

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Английский вратарь Джо Харт завершит карьеру по окончании сезона
Экс-футболисты сборной России проявляют себя в хоккее
СК РФ возбудил почти 1,5 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов России
Посол Мирошник предложил признать террористическими организациями ГУР, СБУ и ВСУ
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Американский боксер Севейдж захотел получить российское гражданство
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Гвардиола: «Мне жаль, что «Барселона» не в Лиге чемпионов, но я бы предпочел не встречаться с ней»
Иньеста назвал фаворитов Лиги чемпионов
Гол Месси в ворота «Бенфики» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов
Форвард «Милана» Жиру стал лучшим игроком 6-го тура Лиги чемпионов
Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»
Гол Мбаппе в ворота «Ювентуса» признан лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти сообщил, что Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Шахтером»

Лига чемпионов, 5 октября: «Челси» обыграл «Милан», «Реал» победил «Шахтер» и другие матчи
Новости
RSS RSS
Все новости