Главный тренер «Мальме» рассказал, о чем говорил с судьей после завершения матча с «Зенитом»

Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон рассказал, о чем говорил с судьей после завершения матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).

Главный арбитр встречи Андрис Трейманис в самой концовке второго тайма назначил одиннадцатиметровый в ворота шведов после подсказки ВАР.

— Вы снова сказали про бюджет. Но как он влияет на игровой стиль команды?

— Иногда бюджет не имеет значения. Но бывает разные матчи — например, «Челси» победил «Ювентус» 4:0.

— Не удивила ли игра «Зенита» в первом тайме?

— Считаю, что «Зенит» — шикарная команда. Он должен был побеждать «Челси». Но и мы хорошо играли.

— Что вы сказали судье после матча?

— Я поблагодарил его за игру. Если я и сказал что-то еще, то я не помню.