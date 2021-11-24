Главный тренер «Мальме» рассказал, о чем говорил с судьей после завершения матча с «Зенитом»
01:43
Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон рассказал, о чем говорил с судьей после завершения матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).
Главный арбитр встречи Андрис Трейманис в самой концовке второго тайма назначил одиннадцатиметровый в ворота шведов после подсказки ВАР.
— Вы снова сказали про бюджет. Но как он влияет на игровой стиль команды?
— Иногда бюджет не имеет значения. Но бывает разные матчи — например, «Челси» победил «Ювентус» 4:0.
— Не удивила ли игра «Зенита» в первом тайме?
— Считаю, что «Зенит» — шикарная команда. Он должен был побеждать «Челси». Но и мы хорошо играли.
— Что вы сказали судье после матча?
— Я поблагодарил его за игру. Если я и сказал что-то еще, то я не помню.
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