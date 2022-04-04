Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции оценил игру нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Топовый нападающий благодаря голам, которые он забивает, — приводит BBC слова Клоппа. — Завтра он, скорее всего, выйдет в стартовом составе. Надо сделать так, чтобы он не получил много передач. Нуньес — хороший нападающий. Следующий из Уругвая. Не знаю, как они играют вместе с Кавани и Суаресом в одной команде. Это должно быть сложно».

22-летний нападающий провел за «Бенфику» 34 матча во всех турнирах в этом сезоне и забил 27 голов.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 5 апреля, в Лиссабоне. Игра начнется в 22.00 мск.