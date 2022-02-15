Клопп: «Интер» — команда топ-уровня. Но «Ливерпуль» постарается выиграть»
Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Интером»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».
«Мы знаем, что соперник будет защищаться очень компактно, — приводит слова Клоппа сайт журналиста Альфредо Педуллы. — У них игроки мирового класса и отличный тренер».
По мнению тренера, миланская команда показывает лучший футбол в Италии.
«Это лучшая команда Италии. Они очень креативны, знают, что делают, и демонстрируют отличный футбол. Нет сомнений, что «Интер» — команда топ-уровня. Но «Ливерпуль» постарается выиграть», — сказал он.
Первый матч «Ливерпуля» с «Интером» состоится завтра, 16 февраля, в Милане. Ответная встреча пройдет 8 марта в Милане. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.
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