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Клопп: «Интер» — команда топ-уровня. Но «Ливерпуль» постарается выиграть»

Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Интером»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Мы знаем, что соперник будет защищаться очень компактно, — приводит слова Клоппа сайт журналиста Альфредо Педуллы. — У них игроки мирового класса и отличный тренер».

По мнению тренера, миланская команда показывает лучший футбол в Италии.

«Это лучшая команда Италии. Они очень креативны, знают, что делают, и демонстрируют отличный футбол. Нет сомнений, что «Интер» — команда топ-уровня. Но «Ливерпуль» постарается выиграть», — сказал он.

Первый матч «Ливерпуля» с «Интером» состоится завтра, 16 февраля, в Милане. Ответная встреча пройдет 8 марта в Милане. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.alfredopedulla.com/klopp-linter-la-migliore-squadra-in-italia-dovremo-essere-eccezionali-i-gol-in-trasferta-mi-piacevano/
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