Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Мы знаем, что соперник будет защищаться очень компактно, — приводит слова Клоппа сайт журналиста Альфредо Педуллы. — У них игроки мирового класса и отличный тренер».

По мнению тренера, миланская команда показывает лучший футбол в Италии.

«Это лучшая команда Италии. Они очень креативны, знают, что делают, и демонстрируют отличный футбол. Нет сомнений, что «Интер» — команда топ-уровня. Но «Ливерпуль» постарается выиграть», — сказал он.