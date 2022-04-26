Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Мы провели надлежащий анализ. Я очень уважаю Унаи Эмери и «Вильярреал», потому что я видел игры с «Баварией» и «Ювентусом» и это было вау! Впечатляет. Унаи — тренер мирового класса и проделывает невероятную работу. Наша задача — максимально усложнить им жизнь, и именно это мы постараемся сделать в этих двух матчах», — приводит слова Клоппа BBC.

Также специалист считает, что «Ливерпуль» будет испытывать в матче с «Вильярреалом».

«Какой бы результат мы ни получили завтра, это будет невероятно эмоциональный матч в Вильярреале, поэтому мы должны сотворить нечто завтра вечером. Будут моменты, когда мы будем испытывать трудности, я знаю это уже сейчас, и это то, к чему мы должны быть готовы. Но мы можем заставить их тоже страдать», — добавил Клопп.

В среду, 27 апреля, команды встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22:00 по московскому времени.