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Клопп: «Задача «Ливерпуля» на матч — максимально усложнить жизнь «Вильярреалу», заставить их страдать»

Клопп назвал главную задачу на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Мы провели надлежащий анализ. Я очень уважаю Унаи Эмери и «Вильярреал», потому что я видел игры с «Баварией» и «Ювентусом» и это было вау! Впечатляет. Унаи — тренер мирового класса и проделывает невероятную работу. Наша задача — максимально усложнить им жизнь, и именно это мы постараемся сделать в этих двух матчах», — приводит слова Клоппа BBC.

Также специалист считает, что «Ливерпуль» будет испытывать в матче с «Вильярреалом».

«Какой бы результат мы ни получили завтра, это будет невероятно эмоциональный матч в Вильярреале, поэтому мы должны сотворить нечто завтра вечером. Будут моменты, когда мы будем испытывать трудности, я знаю это уже сейчас, и это то, к чему мы должны быть готовы. Но мы можем заставить их тоже страдать», — добавил Клопп.

В среду, 27 апреля, команды встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Энфилд», начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.bbc.co.uk/sport
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ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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