Клопп: «Мне нравилось правило выездного гола в Лиге чемпионов. Но мы играем не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» ответил на вопрос об отмене правила выездного гола.

«Мы сможем больше сказать по этому поводу после двух игр, — приводит слова Клоппа официальный сайт английского клуба. — Но я не могу припомнить ни одной встречи, когда мы выходили на поле, думая, что забить хотя бы один мяч — уже отлично. Мы играем, чтобы добиться результата, что бы это ни значило».

По словам тренера, он не знает, что будет хорошим результатом в предстоящей встрече.

«Мне нравилось правило выездного гола. Я не знаю точно, почему от него отказались. Но мы играем в Лиге чемпионов не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше. Мы стараемся показывать нашу лучшую игру и победить», — сказал он.