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21 марта, 11:50

Сломавший в декабре ногу футболист «Ливерпуля» Исак вернется в строй к матчам с «ПСЖ»

Алина Савинова

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что форвард команды Александер Исак, который сломал ногу в декабре, успеет восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

26-летний футболист получил травму в столкновении с защитником «Тоттенхэма» Микки ван де Веном в матче чемпионата Англии, который прошел 20 декабря.

«Алекс будет доступен для игры с «ПСЖ». Вопрос в том, что мы подразумеваем под словом «готов». Если вы ждете того футболиста, который играл против нас в финале Кубка лиги год назад и был тогда слишком хорош для нас, то, учитывая такой перерыв, у меня есть в этом сомнения. Я рассчитываю, что смогу дать ему игровое время, но насколько именно — не могу сказать», — приводит Liverpool Echo слова Слота.

Тренер отметил, что Исак пока не тренировался вместе с командой.

Первый матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов пройдет 8 апреля в Париже, ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.

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Александер Исак
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ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Арне Слот
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