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Сегодня, 19:34

Главный тренер «Лейпцига»: «Хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе рассказал о настрое команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я работаю с хорошими игроками, в которых я уверен. Мы хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире. Это будет тяжелый матч, но если мы сплотимся, а болельщики поддержат нас, то мы сможем многого добиться», — цитирует Розе Bild.

22 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Лейпцига».

Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени.

ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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