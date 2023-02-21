Главный тренер «Лейпцига»: «Хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе рассказал о настрое команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я работаю с хорошими игроками, в которых я уверен. Мы хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире. Это будет тяжелый матч, но если мы сплотимся, а болельщики поддержат нас, то мы сможем многого добиться», — цитирует Розе Bild.

22 февраля в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Лейпцига».

Игра пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени.