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25 октября, 23:17

Главный тренер «Копенгагена» взял на себя ответственность за поражение от «Севильи»

Мария Гусева
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Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп прокомментировал поражение от «Севильи» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«После удара Кевина [Дикса] в каркас ворот за десять минут до конца мы пошли ва-банк, и в результате они забили два мяча в концовке. Я беру ответственность за поражение на себя. Я так разочарован тем, что мы так и не забили в первом тайме, хотя оказывались в очень хороших позициях в штрафной соперника. Остается развести руками. Мы упустили несколько превосходных шансов», — цитирует пресс-служба УЕФА тренера.

После пяти туров «Севилья» занимает 3-е место в турнирной таблице группы G, набрав 5 очков. «Копенгаген» располагается на последнем месте — 2 очка. Лидирует в группе «Манчестер Сити» с 10 очками в 4 матчах. На втором месте находится дортмундская «Боруссия» — 7 очков в 4 играх.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ф2(0)

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2.32
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Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
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2.40

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25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

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21%

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