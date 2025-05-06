Главный тренер «Интера» Индзаги поделился мнением об игре «Барселоны» в преддверии ответного матча

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, какой игры ожидает от «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Обычно они владеют мячом в среднем 80%, мы хорошо знаем их качества и знаем, что они идут на определенный риск в обороне. У них отличный тренер, и они уже выиграли два трофея, нам понадобится большая игра», — приводит пресс-служба итальянского клуба слова Индзаги.

Также тренер ответил, что ему придает уверенности перед игрой с сине-гранатовыми.

«То, как мы тренировались вчера, например, учитывая, что мы играли первый матч, а затем с «Вероной». Команда выложилась по полной, и они всегда готовы», — добавил он.

Первый матч «Интера» и «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов завершился ничьей со счетом 3:3. Ответная игра состоится во вторник, 6 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.