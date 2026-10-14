Бурук объяснил замену Батракова в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал замену российского полузащитника Алексея Батракова в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

13 октября «Галатасарай» уступил «Барселоне» со счетом 1:4. 21-летний Батраков вышел в стартовом составе турецкой команды, забил гол на 28-й минуте и был заменен на 58-й.

«Батраков сказал нам в перерыве, что начинает уставать. Поэтому при счете 1:3 мы выпустили Лесли Угочукву в пару к Лукасу Торрейре, чтобы повысить надежность в центре поля. Нам нужно было укрепить защиту, потому что соперник начал слишком легко и часто продвигаться вперед», — сказал Бурук на видео с пресс-конференции, опубликованном Efutbolbu.

В следующем туре Лиги чемпионов «Галатасарай» 21 октября сыграет с «Лиллем».

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