Бурук: «В следующем раунде Лиги чемпионов «Галатасарай» будет еще сильнее»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал результат гостевого матча с «Манчестер Сити» (0:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Специалист отметил, что быстрый гол после перерыва мог изменить ход игры.

«Мы показали две разные игры. В первом тайме мы были лучше, но до перерыва дважды пропустили, а после — не забили. Если бы забили быстрый гол во второй половине, то могла бы случиться ничья. Но у них хорошие игроки, хороший тренер. И в конечном итоге они были лучше нас», — приводит пресс-служба УЕФА слова Бурука.

Несмотря на поражение, тренер выразил уверенность в своей команде, которая обеспечила себе выход в стыковый раунд еврокубка.

«Мы в топ-24. У нас хорошая команда, сильные игроки. И в следующем раунде мы будем еще сильнее», — добавил он.

«Галатасарай» набрал 10 очков на общем этапе Лиги чемпионов и занял итоговое 20-е место в таблице.