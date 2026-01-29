Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

29 января, 07:57

Бурук: «В следующем раунде Лиги чемпионов «Галатасарай» будет еще сильнее»

Алина Савинова

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал результат гостевого матча с «Манчестер Сити» (0:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Специалист отметил, что быстрый гол после перерыва мог изменить ход игры.

«Мы показали две разные игры. В первом тайме мы были лучше, но до перерыва дважды пропустили, а после — не забили. Если бы забили быстрый гол во второй половине, то могла бы случиться ничья. Но у них хорошие игроки, хороший тренер. И в конечном итоге они были лучше нас», — приводит пресс-служба УЕФА слова Бурука.

Несмотря на поражение, тренер выразил уверенность в своей команде, которая обеспечила себе выход в стыковый раунд еврокубка.

«Мы в топ-24. У нас хорошая команда, сильные игроки. И в следующем раунде мы будем еще сильнее», — добавил он.

«Галатасарай» набрал 10 очков на общем этапе Лиги чемпионов и занял итоговое 20-е место в таблице.

Онлайн трансляция матчей решающего, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов 28&nbsp;января 2026 года.Лига чемпионов: «Барселона» и «Ман Сити» — в топ-8, «Реал» и «ПСЖ», «Карабах» и «Буде-Глимт» — в стыковом раунде
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Галатасарай

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Сити
Читайте также
"Спартак" жалуется на судейство и обсуждает нервный срыв своего игрока, а Карпин в восторге. Что произошло после матча "Спартак" – ЦСКА в Кубке России 
Умер медиамагнат и основатель CNN Тед Тернер
МОК оставил в силе санкции против Олимпийского комитета России
Силы ПВО уничтожили 264 БПЛА над территорией России за прошедшую ночь
В результате падения украинского дрона на дачный дом в Калуге произошел пожар
Почему сделки на рынке фьючерсов опережают политику США по Ирану. Разбор
Популярное видео
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жоао Педро, Шельдеруп, Тиллман и Макаллистер претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Тренер «ПСЖ» Энрике сообщил, что Кварацхелия получил травму лодыжки

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости