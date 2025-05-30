Моуринью: «Я не хотел, чтобы «Интер» выиграл требл, потому что он мой!»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью пошутил по поводу результатов «Интера» в преддверии финала Лиги чемпионов. В решающем матче турнира итальянский клуб 31 мая сыграет против «ПСЖ».

«Я сейчас скажу как есть, пусть и немного дерзко. Я переживал, что они могут выиграть требл, а я не хотел, чтобы они его выиграли, потому что требл — мой! Но теперь, когда они проиграли чемпионат и Кубок Италии, я бы с удовольствием увидел их победу в Лиге чемпионов», — приводит Sky Sports слова Моуринью.

62-летний специалист также отметил, что будет рад и за Луиса Энрике, который, по его мнению, проделал потрясающую работу на посту главного тренера «ПСЖ».

Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год. Под его руководством команда в сезоне-2009/10 оформила требл, выиграв чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов.