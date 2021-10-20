Главный тренер дортмундской «Боруссии» Розе назвал заслуженным разгромное поражение от «Аякса»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе назвал заслуженным поражение команды от «Аякса» (0:4) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«У нас было три или четыре момента, когда мы могли сыграть лучше у ворот соперника. Их вратарь сыграл просто блестяще, и «Аякс» заслуженно победил. Нам показали, где нам надо прибавлять и к чему мы должны стремиться. Когда проигрываешь 0:4, понятно, что день не удался. В перерыве я сказал ребятам, что мы неплохо начали, пока не пропустили второй мяч со «стандарта». Тот факт, что «Аякс» — хорошая команда и будет создавать моменты, был очевиден, но язык нашего тела при счете 0:2 был таким, как если бы мы уступали 0:4», — приводит официальный сайт УЕФА слова Розе.

«Боруссия» занимает второе место в группе C с 6 очками в 3 матчах. «Аякс» лидирует с 9 очками в 3 играх.