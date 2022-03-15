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Тухель — об ответном матче с «Лиллем»: «Челси» нужно выдать свою лучшую игру еще раз»

Тухель поделился ожиданиями от матча ЛЧ против «Лилля»
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (первый матч — 2:0).

«Считаю, «Лилль» отлично проявил себя на «Стэмфорд Бридж». Команда здорово выглядела физически, смело атаковала и вообще впечатлила. «Лилль» активно прессинговал, был смелым и действовал так, словно ему нечего терять. «Лилль» будет использовать атакующий вариант схемы 4-4-2, то есть сыграет агрессивно, гибко и вертикально. Мы должны быть к этому готовы, но мы тоже уверены в себе. Это лишь первый тайм нашего противостояния — счет 2:0 еще ничего не гарантирует. Завтра будет второй тайм, и нам нужно выдать свою лучшую игру еще раз», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч «Лилль» — «Челси» пройдет во Франции 16 марта и начнется в 23:00 (мск).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
Томас Тухель
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