Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Это невероятно трудное испытание и тяжелая задача, учитывая обстоятельства первого матча и то, где мы играем, против кого мы играем и на какой арене мы будем играть.

Мы недостаточно агрессивно играли в первом матче. К тому же у соперника было явное преимущество с точки зрения физической подготовки, потому что «Реал» весь год играл с пятью заменами, а мы выступаем в самой требовательной лиге и сыграли больше всего матчей за сезон.

Понятно, что нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит. Попробовать — значит сыграть с максимальной отдачей. Отдадим все силы без оглядки на шансы добиться нужного результата. Это большой матч, большой футбольный вечер, и мы постараемся проявить себя лучше, чем в первом матче", — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

6 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» дома уступил «Реалу» со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде, начало — в 22.00 мск.