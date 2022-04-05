Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы должны понимать, что команды такого уровня, с такими талантливыми игроками и опытом могут выдать особенную игру, — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. — Для нас это тоже особенный случай, и поэтому мы очень взволнованы. Мы хотим доказать себе, что на многое способны. «Реал» — особенный соперник. Поэтому «Челси» испытывает большое волнение» .

По словам тренера, Лига чемпионов является невероятно трудным турниром.

«Здесь все время приходится сталкиваться с трудностями. Но, с другой стороны, это как раз то, что мы любим. Тут приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями. Нам нравится преодолевать трудности», — сказал он.

Встреча «Челси» с «Реалом» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.