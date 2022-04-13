Тухель: «Когда ты играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал работу арбитров в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:2 ДВ).

«Когда ты играешь против «Реала», то не должен ждать смелости от арбитров, — приводит слова Тухеля Sky Sports. — Это было не только в ответной игре. Я чувствовал эти мелкие решения и в первой, и во второй встрече».

Напомним, что главным судьей ответной встречи был поляк Шимон Марчиняк. Первую игру обслуживал француз Клеман Тюрпен.

По итогам двух матчей «Челси» уступил «Реалу» со счетом 5:4 и вылетел из Лиги чемпионов.