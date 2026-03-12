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12 марта, 08:20

Росеньор — о выборе в пользу вратаря Йергенсена в матче с «ПСЖ»: «Игроки иногда ошибаются»

Павел Лопатко

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор после поражения от «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал выбор в пользу вратаря Филипа Йергенсена вместо основного голкипера Роберта Санчеса.

«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб великолепен на выходах и при отражении ударов. У Филипа тоже потрясающие качества. Одна из причин, по которой мы выиграли в гостях у «Астон Виллы», — это наше хладнокровие при владении мячом.

Но игроки иногда ошибаются. Филип не первый, кто совершает ошибку, это часть футбола, и он взял ответственность на себя в раздевалке. А четвертый гол Кварацхелии был невероятным ударом — ни один вратарь в мире не взял бы его», — цитирует английского специалиста AP.

В сезоне-2025/26 23-летний датчанин Йергенсен в 11 матчах за «Челси» пропустил 16 голов. 28-летний испанец Санчес в 44 встречах пропустил 50 мячей.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Лиам Росеньор
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