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29 января, 08:52

Росеньор — о победе над «Наполи» в Лиге чемпионов: «Самое приятное — настрой «Челси»

Алина Савинова

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор после победы над «Наполи» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов заявил, что гордится своими игроками.

Матч прошел 28 января на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе и завершился со счетом 3:2 в пользу английской команды.

«Самый приятный момент — коллективный настрой команды, позволивший позитивно отреагировать на сложный первый тайм. Мы прошли дальше в турнире, и это самое главное. Я очень горжусь игроками. В первом тайме я просил их прессинговать совершенно по-другому, так, как они никогда раньше не делали и почти это не тренировали. Мы стараемся работать изо всех сил, и я надеюсь, что у нас будет еще много таких замечательных вечеров», — приводит пресс-служба «Челси» слова Росеньора.

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«Челси» набрал 16 очков на общем этапе Лиги чемпионов и с шестого места вышел в 1/8 финала турнира. Также в эту стадию прошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
2:3
Челси

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