Главный тренер «Брюгге»: «У прилетевших в Петербург симптомов коронавируса нет»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом». Ранее стало известно, что три футболиста бельгийцев — вратарь Симон Миньоле, защитник Одило Коссуну и нападающий Михал Крменчик — пропустят игру из-за коронавируса.

— У вас не сыграют Дели и Коссуну. Будете ли вы из-за этого возвращаться к схеме с тремя центральными защитниками? — вопрос Клеману.

— Вы хороший друг тренера «Зенита», так что не будем говорить о тактике, будем играть в свой футбол, играть в нашу игру.

— У вас выбыли игроки из-за коронавируса. Как вы с этим справитесь?

— Любому было бы сложно, это что-то новое для нас всех. Сейчас пандемия, мы должны жить с этим. Да, мы потеряли трех центральных защитников по разным причинам и вратаря, это сложно. Придется импровизировать, будем менять игроков позициями, но я верю в своих футболистов. У нас молодая команда с хорошим опытом. В этом матче хочу, чтобы команда показала весь энтузиазм.

— Скажите, есть ли у тех, кто прилетел, симптомы? И сдавали ли вы тесты вчера или сегодня?

— Нас тестировали в четверг, все результаты были отрицательными. В субботу был тест от УЕФА, и мы получили положительные результаты. Однако ни у одного игрока нет симптомов, хотя они на карантине. У нас не было времени провести еще один тест. Ни у кого из игроков нет симптомов. И это самое большое сомнение для нас, но все должны чувствовать себя хорошо. (Гоша Чернов)