Главный тренер «Брюгге» считает, что команде не хватило смелости в матче с «Реалом»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман после завершения матча группового этапа против «Реала» (2:2) заявил, что его команде не хватило смелости. Бельгийцы вели после первого тайма со счетом 2:0.

— Действительно, во второй половину нам не хватило смелости, — приводит слова тренера Marca. — Но «Реал» взвинтил темпы и прижал нас к воротам. И все равно у нас была отличная возможность забить в концовке. Если бы мы играли 11 на 11, то удержали бы победу.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр