Главный тренер «Брюгге» Клеман: «Лацио» очень силен на контратаках и может оказаться перед вашими воротами за две-три передачи»
03:27
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лацио».
«Они очень сильны на контратаках и могут оказаться перед вашими воротами за две-три передачи. Они очень эффективны. Я хорошо знаю эту группу игроков, дополнительная мотивация нам не нужна. Мы можем написать историю и хотим все больше и больше. Таков менталитет нашей команды с первой игры», — приводит слова Клемана официальный сайт УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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