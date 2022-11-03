Терзич — о ничьей с «Копенгагеном»: «Это был справедливый результат»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (1:1).

«Это был справедливый результат. Было много моментов у обоих ворот, но я думаю, что нам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру. Мы пытались играть с большим количеством касаний, но не имели достаточного контроля над игрой и не были достаточно агрессивны в прессинге. Мы были лучше во втором тайме, создали три или четыре действительно хороших момента, но мы также пропускали слишком много», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Дортмундцы заняли второе место в группе G и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Копенгаген» — последний.