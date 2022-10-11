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11 октября, 19:29

Алонсо — о матче против «Порту»: «Это будет очень важная игра, у нас большая мотивация»

Мария Гусева
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Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту».

«Порту» — одна из лучших команд Европы. Нам нужна первоклассная игра, чтобы справиться с ними. Я чувствую очень позитивный настрой в команде. Мы проанализировали первый матч и знаем, что сделают наши соперники. Это будет очень важный матч, у нас большая мотивация", — цитирует пресс-служба клуба Алонсо.

Матч «Байер» — «Порту» состоится 12 октября. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

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Хаби Алонсо
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