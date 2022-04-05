Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн уверен в своей команде перед 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«У «Вильярреала» очень опытный тренер, который уже неоднократно побеждал на международной арене. У нашего соперника опытная команда. Нужно хорошенько подумать, как сломить их сопротивление. Но я абсолютно убежден, что мы справимся со своей задачей», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

«Бавария» сыграет с «Вильярреалом» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск).