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5 апреля, 23:53

«Я абсолютно убежден, что мы справимся со своей задачей». Нагельсманн — о первом матче 1/4 финала ЛЧ против «Вильярреала»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн уверен в своей команде перед 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«У «Вильярреала» очень опытный тренер, который уже неоднократно побеждал на международной арене. У нашего соперника опытная команда. Нужно хорошенько подумать, как сломить их сопротивление. Но я абсолютно убежден, что мы справимся со своей задачей», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

«Бавария» сыграет с «Вильярреалом» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
Юлиан Нагельсманн
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