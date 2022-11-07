Нагельсманн: «ПСЖ» тоже не будет в восторге от того, что сыграет с нами»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит сыграть против «ПСЖ».

«Это очень серьезный соперник.. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.

«ПСЖ» тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди пока чемпионат мира», — цитирует тренера Kicker.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14-15 марта 2023 года.

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.