Компани: «Бавария» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене — это мечта, которая должна сбыться»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил игру команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (9:2).

«Это были успешные 90 минут. Команда получила удовольствие от игры, болельщики — от матча. Мы смогли провести особенный вечер Лиги чемпионов у себя дома. Пока рано судить о нашем прогрессе. Честно говоря, я получаю от этого удовольствие, но в сентябре трофеи не выигрываются. Нам еще многое предстоит сделать, и я надеюсь, что мы продолжим совершенствоваться, это моя работа как главного тренера — продолжать подталкивать команду.

«Бавария» в финале ЛЧ в Мюнхене в следующем году — это мечта для болельщиков, мечта, которая должна сбыться. Мой приоритет — сосредоточиться на каждой игре, по очереди, восстановить энергию и желание побеждать в матчах», — приводит слова Компания сайт УЕФА.

«Бавария» с 3 очками занимает первое место в турнирной таблице ЛЧ. 2 октября команды сыграет против «Астон Виллы».

Финал Лиги чемпионов-2024/25 пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.