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6 мая, 16:44

Компани об ответном матче «Баварии» с «ПСЖ»: «Стараюсь не позволять эмоциям брать верх раньше времени»

Алина Савинова

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, увидят ли болельщики в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» такую же игру, как в Париже.

Команды встретятся в Мюнхене в среду, 6 мая. Начало матча — в 22.00 по московскому времени. Первая игра соперников в Париже завершилась со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ».

«Стоит ли болельщикам ждать такой же игры, как на прошлой неделе? Это всегда зависит от обеих команд. Если кто-то решит отойти назад и больше обороняться, в матче могут возникнуть спокойные фазы. В противном случае — нет. Трудно представить, что какая-то из команд изменит принципам, которые и позволили им зайти так далеко. Мы играем дома, хотим победить и сделаем все для достижения этой цели», — приводит пресс-служба УЕФА слова Компани.

Специалист отметил, что спокоен перед ответной встречей.

«Я стараюсь не позволять эмоциям от игры брать верх раньше времени. Уже думаю, что сказать, чтобы еще раз мотивировать команду. Наша цель — побеждать в матчах. Вот в чем суть, а не в философских рассуждениях. У нас много побед, у «ПСЖ» — тоже. Если побеждаем, не пропустив, — здорово. Но главное — просто победить», — добавил он.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».

Победитель пары «ПСЖ» — «Бавария» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом», который обыграл «Атлетико» с общим счетом 2:1.

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 6&nbsp;мая 2026 года.«Бавария» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Венсан Компани
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ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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