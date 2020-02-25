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Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ

02:49
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик? перед матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» оценил шансы своей команды на победу в турнире. Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

— Матчи для начала нужно сыграть, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Флика. — У нас команда невероятно высокого уровня. В течение последних месяцев это было доказано во многих матчах. Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обоих матчей мы выйдем в четвертьфинал. Посмотрим, что будет.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/die-wichtigsten-flick-aussagen-vor-dem-chelsea-hinspiel

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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