Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ
02:49
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик? перед матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» оценил шансы своей команды на победу в турнире. Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
— Матчи для начала нужно сыграть, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Флика. — У нас команда невероятно высокого уровня. В течение последних месяцев это было доказано во многих матчах. Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси». Я надеюсь, что по итогам обоих матчей мы выйдем в четвертьфинал. Посмотрим, что будет.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/die-wichtigsten-flick-aussagen-vor-dem-chelsea-hinspiel
Опрос
проголосовало: 5160Все опросы
Кто из участников плей-офф фаворит Лиги чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...