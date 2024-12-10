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Сегодня, 23:40

Флик — о Ямале: «Он несравненный талант и может выкладываться по полной в каждой игре»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик уверен, что вингер команды Ламин Ямаль проявит себя в матче Лиги чемпионом против дортмундской «Боруссии».

Ранее 17-летний футболист восстанавливался от растяжения связок голеностопа. Всего в этом сезоне он провел 19 матчей за сине-гранатовых, в которых отметился 6 голами и 11 результативными передачами.

«Ламин может выкладываться по полной в каждой игре. Он несравненный талант. Он получил травму и должен был восстановиться. Ему потребовалось время. Но он показал, что он может играть решающую роль. Мы полностью доверяем ему», — цитирует Флика As.

Матч между «Барселоной» и «Боруссией» пройдет в среду, 11 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: As
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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