29 сентября, 08:43

Флик — об игре Педри и де Йонга: «Это фантастика — видеть такую связь. С этим дуэтом на нас сложнее давить»

Павел Лопатко

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» прокомментировал игру полузащитников Педри и Френки де Йонга.

«Они исключительные футболисты, и у них очень хорошие связи. Они знают, как хотят играть, они знают друг друга. Это фантастика — видеть такую связь. С этим дуэтом на нас сложнее давить, и это дает нам больше владения мячом, создает больше пространства, а это самое главное. Я очень горжусь своей командой», — цитирует немецкого тренера Marca.

22-летний испанец Педри в сезоне-2025/26 в 8 матчах забил 1 гол. 28-летний нидерландец де Йонг сделал 1 передачу в 6 матчах.

Игра «Барселоны» и «ПСЖ» пройдет 1 октября. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Френки де Йонг
ФК Барселона
Педри (Барселона)
Ханс Флик
