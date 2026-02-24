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24 февраля, 15:55

Симеоне: «Брюгге» — отважная команда»

Руслан Минаев

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Брюгге» перед ответным матчем стыкового раунда Лиги чемпионов.

«Эта команда хорошо играет, она отважна и упорно сражается под руководством тренера, который правильно делает свое дело. Они всегда показывали хороший футбол в наших очных встречах, будь то на выезде или дома», — сказал аргентинский специалист на пресс-конференции.

Лига чемпионов: онлайн трансляция ответных матчей стыкового раунда 24&nbsp;февраля 2026 года.«Интер» отыграется против «Буде»? «Атлетико» и «Брюгге» устроят новое шоу? Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Встреча между командами пройдет 24 февраля и начнется в 20.45 по московскому времени. Первый матч, прошедший в Брюсселе, завершился со счетом 3:3.

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Диего Симеоне
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