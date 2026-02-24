Симеоне: «Брюгге» — отважная команда»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Брюгге» перед ответным матчем стыкового раунда Лиги чемпионов.

«Эта команда хорошо играет, она отважна и упорно сражается под руководством тренера, который правильно делает свое дело. Они всегда показывали хороший футбол в наших очных встречах, будь то на выезде или дома», — сказал аргентинский специалист на пресс-конференции.

Встреча между командами пройдет 24 февраля и начнется в 20.45 по московскому времени. Первый матч, прошедший в Брюсселе, завершился со счетом 3:3.